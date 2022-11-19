Стоматологи предупредили о новом осложнении после COVID

В результате общего ухудшения состояния здоровья и ослабления иммунитета, организм после COVID очень уязвим.

Новая причина ухудшения здоровья после заболевания вирусом COVID коснется зубов.

Об этом заявила президент Международной ассоциации молодых стоматологов Инна Вирабова.

Иммунологи и стоматологи подтвердили, что инфекция ослабляет весь организм. Он становится более уязвимым ко всем инфекциям.

Как подтверждают наблюдения стоматологов, после коронавируса возможно еще одно осложнение. Каждый пятый обратился за помощью именно после того, как переболел COVID.

Ухудшение состояния зубов врачи связывают с падением иммунитета из-за перенесенной инфекции. Особенно это касается тех людей, которые переболели в тяжелой форме и принимали препараты, подавляющие иммунитет.

В такой ситуации неминуемо страдают зубы.

Инна Вирабова рассказала: «Если у человека есть хотя бы минимальная брешь в здоровье, то она обязательно проявится. Например, у человека когда-то была проблема с каналами в плохо пролеченном зубе, которую на рентгене видно, а в жизни человек ее не ощущал. Так после коронавируса эта проблема проявляется».

«Сам по себе вирус COVID, конечно, не является причиной того, что вы потеряете зубы. Но инфекция ослабляет организм и делает его более уязвимым, действительно так», — пояснила стоматолог.

Врачи настоятельно советуют после того, как переболели коронавирусом, пройти осмотр у стоматолога и оценить состояние зубов, а также попросить нанести защитные вещества.

Ранее Курсор писал, что ученые заявили, что повторное заражение COVID представляет значительный риск для здоровья.

Наша редакция сообщала, что новое антитело нейтрализует все известные варианты COVID-19. Это может стать огромным шагом на пути к вакцине широкого спектра действия.