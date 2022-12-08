Как избавиться от изжоги в домашних условиях: действенные методы

Изжога – это ощущение жжения в груди, вызванное желудочной кислотой. Лекарств от таких неприятных ощущений довольно много, но избавиться от них вполне можно и более щадящими, подручными средствами.

Эксперты поделились простыми, безопасными и доступными методами, которые помогут облегчить изжогу. Среди них вы точно найдете свой.

Об этом пишет 5-Minute Crafts.

Жевательная резинка стимулирует выделение слюны и глотания. Это поможет разбавить и очистить желудочную кислоту. Делайте это в течение 30 минут после каждого приема пищи, чтобы уменьшить изжогу.

Имбирь является одним из самых лучших средств для пищеварения. Это противовоспалительная пища, облегчающая проблемы с пищеварительным трактом. Когда вы чувствуете изжогу, выпейте немного имбирного чая.

Бананы содержат природные антациды. Начните есть банан каждый день, чтобы противостоять кислотному рефлюксу.

Свободная одежда. В некоторых случаях изжога возникает из-за того, что вы носили тесную одежду, которая сжимает живот. Если вы думаете, что это так, попробуйте надеть свободную одежду и посмотрите, станет ли лучше.

Лимонная вода с медом. Напиток из лимонного сока, смешанного с теплой водой и медом, тоже может помочь. Лимонный сок оказывает щелочное действие и нейтрализует желудочную кислоту.

Кроме этого, медики назвали два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.

Напомним, что эксперты назвали утренние привычки, которые приближают смерть.