Как избавиться от темных кругов под глазами: самый простой способ

Эксперты назвали простой, эффективный и недорогой способ, с помощью которого можно быстро избавиться от темных кругов под глазами

Многие люди ужасаются своего внешнего вида, потому из-за стресса, переутомления, недосыпа или других причин, под глазами могут образоваться темные круги. Но не стоит паниковать, эксперты поделились простым способом, с помощью которого можно быстро решить проблему.

Об этом сообщает Healthy and Pretty.

Для этого нужно взять обычный картофель. В его составе много витаминов и полезных свойств, которые положительно сказываются на состоянии вашей кожи. Картофель, как утверждают эксперты, обладает омолаживающими свойствами и с помощью этого овоща можно убрать отечность вокруг глаз.

Картофель можно использовать несколькими способами:

— отрежьте ломтик овоща и положите на область вокруг глаз, но будьте аккуратны, чтобы сок не попал вам на слизистую, потому что вызовет раздражение и впечатление от процедуры уже будет совсем другое;

— натрите картофель на терке, положите мякоть в носовой платок и поместите под глаза. Эксперты говорят, что это даст хороший эффект, потому что овощ выделяет больше полезных соединений в таком виде;

При любом из этих способов оставьте овощ на глазах примерно на 20 минут и повторяйте такую процедуру каждый день. Только при регулярном использовании вы достигнете желаемого результата.

«Курсор» писал ранее, какой овощ помогает восстановить зрение.