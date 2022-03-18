Назван овощ, который может восстановить зрение

Исследователи из США выявили полезный продукт, употребление которого благотворно влияет на наши глаза и помогает улучшить зрение.

Эксперты рекомендуют брокколи в свой ежедневный рацион. Этот ценный овощ содержит соединение — индол-3-карбинол, который способен очищать клетки нашего организма от токсинов. Это происходит благодаря активации белков рецепторов ариловых углеводородов, которые, в свою очередь, обеспечивают химическую детоксикацию сетчатки глаза.

Постепенно, с возрастом, рецепторы уменьшаются, вместе с этим снижается четкость зрения и здоровье глаз, что может привести к ухудшению зрения, развитию специфических заболеваний и даже слепоте.

Курсор ранее писал, что ученые назвали сладкий напиток, который может уменьшить жир на животе. Висцеральный жир, также известный как жир на животе, является предвестником серьезных проблем со здоровьем. К счастью, есть один напиток, который может помочь «значительно» сжечь жир всего за несколько недель.

Кроме того, медики назвали продукт, укрепляющий щитовидную железу. Зима позади и впереди прохладные выходные. Нет никаких сомнений, что горячий суп – идеальное решение для трапезы. Медики назвали причины добавить в суп особый ингредиент, так как помимо насыщенного вкуса, он помогает лучше уснуть, укрепить щитовидную железу и разгладить морщины.