Как короткий световой день влияет на ум человека: исследование

Ученые рассказали, сколько нужно проводить времени на улице зимой.

Исследователи из Мичиганского университета провели эксперименты с травяными мышами и установили, что вследствие тусклого зимнего освещения снижаются связи нейронов в мозге, что негативно влияет на когнитивные способности.

Об этом сообщает MedicalXpress.

Эти грызуны, как и люди, бодрствуют днем и спят ночью. Благодаря этому ученые смогли более точно сравнить этих животных и людей, чем если бы они привлекли к экспериментам обычных лабораторных мышей, которые не ведут дневной образ жизни.

Изучение этих животных касалось того, как именно свет модулирует функции мозга и поведение. На протяжении месяца две группы животных находились в разных условиях – первые жили под тусклым светом – 50 люкс, как в комнате, а вторые – за 1000 люкс, что сравнимо с супермаркетом. Эта модель стала своего рода имитацией летних и зимних сезонных изменений.

Оказалось, что у животных наблюдались серьезные отличия в мозгу и поведении. Это обнаружилось, когда грызунам нужно было пройти лабиринт. Представители первой группы хуже выполнили это задание – у них на треть снизились связки нейронов в гиппокампе мозга, отвечающие за память, ухудшилось настроение и когнитивные способности.

На основании этого эксперты пришли к выводу, что в зимний период людям нужно проводить на улице хотя бы 30 минут ежедневно. Даже в период пасмурных дней освещение на улице является достаточно ярким, а в безоблачных – около 10 тысяч люкс.

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