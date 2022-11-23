Как лишний вес связан с деменцией

Эксперты рассказали, как можно позитивно повлиять на свое здоровье.

Исследователи из Медицинской школы Университета Макмастера (Канада) установили, что ожирение влияет на когнитивные показатели.

Об этом сообщает JAMA.

В рамках нового исследования специалисты привлекли 9189 участников, возраст которых составил от 30 до 75 лет. У 9166 из них провели анализ биоэлектрического импеданса, который помог измерить то, как соотносится жир в организме и мышечная масса.

Помимо этого была применена магнитно-резонансная томография (МРТ) в отношении 6773 участников для оценки степени повреждения сосудов головного мозга и объем жировой ткани вокруг внутренних органов, которая известна как висцеральный жир. Особые тесты помогли оценить уровень когнитивных способностей.

Было установлено, что висцеральный жир в большом количестве вредит когнитивным функциям, что приводит к увеличению риска развития деменции. В большей степени это зафиксировали у мужчин. Ученые провели корректировку факторов возраста, этнической принадлежности и уровня образования, и обнаружили, что разница в когнитивных способностях не исчезла.

«В этом перекрестном исследовании ожирение связано с пониженными когнитивными показателями после корректировки факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, уровня образования и сосудистой травмы головного мозга», — рассказали исследователи.

Полученные учеными данными показали, что с помощью стратегий предотвращения или уменьшения ожирения можно позитивно повлиять на сохранение когнитивных функций.

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