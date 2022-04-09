Как на сердце влияет привычка засыпать с включенным телевизором

Засыпать с включенным телевизором или ноутбуком — очень вредная привычка, которая может стоить вам здоровья.

В современном мире многие люди привыкли засыпать под фильмы или передачи, потому что это позволяет отвлечься от мыслей и быстрее прогрузиться в сон. Но медики предупреждают, что это небезопасная привычка.

Об этом пишет comments.ua.

Ученые из Центра медицины сна Северо-Западного университета США советуют избавиться от привычки засыпать под телевизор. Дело в том, что это плохо отражается на состоянии здоровья человека.

Ученые провели исследование, чтобы выяснить, как привычка спать с включенным телевизором или ноутбуком влияет на сердце, давление и другие показатели здоровья.

По их данным, сон даже с небольшим количеством света способен стать причиной дефицита времени самых важных фаз сна, в которых происходит наибольшее обновление клеток организма.

В ходе эксперимента у участников наблюдалась повышенные частота сердечных сокращений и резистентность к инсулину, повышалось артериальное давление. Ученые также обращают внимание, что частота сердечных сокращений обычно в ночное время снижается, замедляясь, когда мозг занят процессами восстановления и «перезагрузки» организма. При этом учащенное сердцебиение в ночное время — фактор риска будущих сердечных заболеваний и ранней смерти.

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