Как не заболеть в сезон дождей: советы и лайфхаки

Дождь приносит столь необходимое облегчение от жары, но это не значит, что это конец ваших проблем. Сезон дождей приносит также множество проблем, одна из самых распространенных – простуда и другие заболевания.
С началом осени придавайте большое значение своему здоровью, чтобы вы могли наслаждаться любой погодой. Портал Joy-pup поделился простыми советами и лайфхаками, которые можно использовать для себя и своей семьи.
Как оставаться здоровыми в сезон дождей?
Чтобы оставаться здоровым в сезон дождей, нужно заботиться о своей коже, питании, уровне увлажнения, одежде, которую вы носите, и многом другом. Вот основные правила, что можно и чего нельзя делать в сезон дождей.
- Не промокайте под дождем, потому что это может сделать вас восприимчивым к вирусам или бактериям. Если вы неожиданно окажетесь на улице в непогоду, после прихода домой сразу примите душ или хотя бы высушите волосы и тело, а также наденьте теплую одежду.
- Соблюдайте правила гигиены рук, всегда мойте руки водой с мылом или дезинфицируйте их перед едой.
- Ешьте здоровую пищу и пейте достаточное количество воды в течение дня, даже если вы не испытываете жажды.
- Избегайте плесени на одежде: погладьте ее до полного высыхания, прежде чем убрать в шкаф.
- Носите свободную одежду из хлопка, чтобы предотвратить кожные инфекции.
- Убедитесь, что ваша спортивная одежда изготовлена из материала, отводящего влагу. Пот, оставшийся на коже, может вызвать кожные инфекции, поэтому обязательно принимайте душ сразу после тренировки.
- Удаляйте стоячую воду в доме и вокруг него, чтобы предотвратить распространение комаров. Используйте средства от комаров, спирали и спреи, чтобы защитить себя и своих близких от переносимых комарами болезней.
- Не забывайте уроки, которые изложила нам пандемия COVID-19 — соблюдайте социальную дистанцию и носите маску для лица, чтобы избежать заразных заболеваний.
Сосредоточьтесь на рационе питания
Увеличьте потребление витамина С. Бактериальные и вирусные инфекции, аллергические реакции наиболее распространены в сезон дождей. Чтобы бороться с ними, повысьте свой иммунитет, просто увеличив потребление витамина С. Проконсультируйтесь с врачом и принимайте добавки или просто добавьте в свой ежедневный рацион ростки пшеницы, апельсины и зеленые овощи.Увеличьте потребление пробиотиков. Это не что иное, как микроорганизмы, поддерживающие ваше здоровье. Употребляйте йогурт, кефир для улучшения здоровья кишечника и усвоения питательных веществ.
Избегайте нездоровой пищи. Вредная пища содержит много калорий, поэтому не переусердствуйте. Если вам хочется жареной пищи, предпочтите приготовленную на гриле. Старайтесь не есть вне дома в местах, где еда могла долго лежать или плохо храниться.
Тщательно мойте свежие фрукты и овощи перед употреблением.
Регулярно занимайтесь спортом
Упражнения необходимы для общего здоровья. В сезон дождей регулярные физические упражнения подготовят ваше тело к борьбе с инфекциями. Кроме того, если вы балуетесь жареной едой, тренировки помогут вам сжечь лишние калории. Еще одно преимущество состоит в том, что тренировки повышают настроение, так что, если вы чувствуете себя подавленным в этот сезон, вы точно знаете, что делать. Начните с легких упражнений, таких как ходьба в замедленном темпе, бег трусцой или езда на велосипеде.
Защитите себя от аллергенов
Если вы знаете, что у вас аллергия на пыльцу, плесень или другие аллергены, всегда носите с собой лекарство от аллергии. Сведите к минимуму реакцию, надев маску, когда выходите на улицу.
Как сообщал Курсор, назван лучший способ борьбы с осенней простудой. Специалисты рекомендуют заранее подготовить целебные веточки из сада. Тогда болезни вам будут не страшны.
Также Курсор писал о том, что молодые и пожилые люди по-разному переносят COVID-19. Те, кто моложе 40 лет, чаще испытывают боль в груди или животе и одышку в первые несколько дней, а после 40 лет — кашель.