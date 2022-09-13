Как не заболеть в сезон дождей: советы и лайфхаки

Сезон дождей приносит множество проблем, одна из которых – простуда и другие заболевания. С началом осени придавайте большое значение здоровью, чтобы вы могли наслаждаться любой погодой.

Дождь приносит столь необходимое облегчение от жары, но это не значит, что это конец ваших проблем. Сезон дождей приносит также множество проблем, одна из самых распространенных – простуда и другие заболевания.

С началом осени придавайте большое значение своему здоровью, чтобы вы могли наслаждаться любой погодой. Портал Joy-pup поделился простыми советами и лайфхаками, которые можно использовать для себя и своей семьи.

Как оставаться здоровыми в сезон дождей?

Чтобы оставаться здоровым в сезон дождей, нужно заботиться о своей коже, питании, уровне увлажнения, одежде, которую вы носите, и многом другом. Вот основные правила, что можно и чего нельзя делать в сезон дождей.

Не промокайте под дождем, потому что это может сделать вас восприимчивым к вирусам или бактериям. Если вы неожиданно окажетесь на улице в непогоду, после прихода домой сразу примите душ или хотя бы высушите волосы и тело, а также наденьте теплую одежду.

Соблюдайте правила гигиены рук, всегда мойте руки водой с мылом или дезинфицируйте их перед едой.

Ешьте здоровую пищу и пейте достаточное количество воды в течение дня, даже если вы не испытываете жажды.

Избегайте плесени на одежде: погладьте ее до полного высыхания, прежде чем убрать в шкаф.

Носите свободную одежду из хлопка, чтобы предотвратить кожные инфекции.

Убедитесь, что ваша спортивная одежда изготовлена ​​из материала, отводящего влагу. Пот, оставшийся на коже, может вызвать кожные инфекции, поэтому обязательно принимайте душ сразу после тренировки.

Удаляйте стоячую воду в доме и вокруг него, чтобы предотвратить распространение комаров. Используйте средства от комаров, спирали и спреи, чтобы защитить себя и своих близких от переносимых комарами болезней.

Не забывайте уроки, которые изложила нам пандемия COVID-19 — соблюдайте социальную дистанцию ​​и носите маску для лица, чтобы избежать заразных заболеваний.

Сосредоточьтесь на рационе питания

Увеличьте потребление витамина С. Бактериальные и вирусные инфекции, аллергические реакции наиболее распространены в сезон дождей. Чтобы бороться с ними, повысьте свой иммунитет, просто увеличив потребление витамина С. Проконсультируйтесь с врачом и принимайте добавки или просто добавьте в свой ежедневный рацион ростки пшеницы, апельсины и зеленые овощи.Увеличьте потребление пробиотиков. Это не что иное, как микроорганизмы, поддерживающие ваше здоровье. Употребляйте йогурт, кефир для улучшения здоровья кишечника и усвоения питательных веществ.

Избегайте нездоровой пищи. Вредная пища содержит много калорий, поэтому не переусердствуйте. Если вам хочется жареной пищи, предпочтите приготовленную на гриле. Старайтесь не есть вне дома в местах, где еда могла долго лежать или плохо храниться.

Тщательно мойте свежие фрукты и овощи перед употреблением.

Регулярно занимайтесь спортом

Упражнения необходимы для общего здоровья. В сезон дождей регулярные физические упражнения подготовят ваше тело к борьбе с инфекциями. Кроме того, если вы балуетесь жареной едой, тренировки помогут вам сжечь лишние калории. Еще одно преимущество состоит в том, что тренировки повышают настроение, так что, если вы чувствуете себя подавленным в этот сезон, вы точно знаете, что делать. Начните с легких упражнений, таких как ходьба в замедленном темпе, бег трусцой или езда на велосипеде.

Защитите себя от аллергенов

Если вы знаете, что у вас аллергия на пыльцу, плесень или другие аллергены, всегда носите с собой лекарство от аллергии. Сведите к минимуму реакцию, надев маску, когда выходите на улицу.

Как сообщал Курсор, назван лучший способ борьбы с осенней простудой. Специалисты рекомендуют заранее подготовить целебные веточки из сада. Тогда болезни вам будут не страшны.

Также Курсор писал о том, что молодые и пожилые люди по-разному переносят COVID-19. Те, кто моложе 40 лет, чаще испытывают боль в груди или животе и одышку в первые несколько дней, а после 40 лет — кашель.