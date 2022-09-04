Назван лучший способ борьбы с осенней простудой

Специалисты рекомендуют заранее подготовить целебные веточки из сада. Тогда болезни вам будут не страшны.

Осень приходит не только с желтыми листьями и дождями, но и с кашлем, насморком и больным горлом.

Из опыта многих поколений чаи из фруктовых и ягодных веточек могут помочь первым признакам ОРВИ, пишет портал NewsYou.info.

Отмечается, что для заготовки нужно в одинаковом количестве садовыми ножницами нарезать веточки:

вишни;

смородины;

малины;

яблони.

«Для хранения нужно предварительно высушить сбор в затененном месте. Хранить в бумажных или тканевых мешочках. При необходимости сварить чай: залить холодной водой в одинаковой пропорции веточки и проварить в течение 15-20 минут на малом огне. Употреблять по 100-150 мл каждые 3-4 часа в течение дня, но обязательно подогревать, чтобы напиток был теплым», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, симптоматика штамма коронавируса Омикрон и простуды совпадают. Однако есть одно важное отличие – коронавирус быстрее атакует организм, а потому симптомы появляются быстрее. По словам врачей, сегодня четверть людей, которые страдают от простуды, на самом деле болеют штаммом Омикрон.

Специалисты отмечают, что при Омикроне у людей быстро возникают головные боли и усталость. Далее идут другие симптомы. Простуда же проявляет себя медленнее. Речь идет о периоде в несколько дней.

Также Курсор писал о том, что врачи о различиях симптомов коронавируса у людей разного возраста. Исследователи обнаружили, что молодые и пожилые люди по-разному переносят COVID-19. Те, кто моложе 40 лет, чаще испытывают боль в груди или животе и одышку в первые несколько дней, а после 40 лет — кашель.

Кроме того, Курсор сообщал о категориях людей, которым не стоит делать прививку от COVID-19.