Как отличить изжогу от сердечного приступа: советы экспертов

Названы ситуации, когда нужно экстренно обращаться к врачу.

Кардиолог и избранный президент Американского общества профилактической кардиологии Март Гулати рассказал про боль в груди – распространенный симптом, с которым многие люди обращаются к медикам.

Об этом сообщает The Washington Post.

По словам эксперта, причины появления боли в груди могут быт следующими:

газы;

изжога;

воспаление реберного хряща;

беспокойство;

сердечный приступ;

тромб в легких;

расслоение аорты.

У женщины сердечный приступ может протекать без болей в груди, что усложняет процесс оказания неотложной помощи. Также известно, что с возрастом значительно увеличивается риск сердечного приступа, вследствие чего пожилому человеку нужно незамедлительно обращаться к специалистам.

Боль в груди также может указывать на другие опасные проблемы. В частности, речь идет о расслоении аорты, разрыве сосуда, доставляющего кровь к остальным частям тела, что также может сопровождаться болями в груди. Боль также может появляться, если в легких образуются тромбы или разорвался пищевод.

Американская кардиологическая ассоциация поделилась данными, согласно которым боль в груди может проявляться в виде боли, стеснения или давления в:

плечах;

руках;

шее;

спине;

верхней части живота;

челюсти.

Если у человека диагностировали стенокардию или какую-то хроническую проблему (например, частую изжогу), то кардиологи советуют обратиться к специалисту. Интервенционный кардиолог и доцент Йельского университета Майкл Нанн утверждает, что если один из перечисленных симптомов появлялся у человека раньше и это уже анализировал эксперт, но проявление обострилось, тогда нужно вновь записаться на консультацию к лечащему врачу.

Если вы столкнулись с острой болью в груди или внезапным дискомфортом, которых не было ранее – есть необходимость в безотлагательной помощи медиков и вызове «скорой». Это может быть решающим фактором.

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