Как отличить изжогу от сердечного приступа: советы экспертов

18:50, Сегодня
Здоровье и медицина, Полезные советы
мужчина схватился за сердце фото
Фото: предоставлено пресс-службой «Партизан»

Названы ситуации, когда нужно экстренно обращаться к врачу.

Кардиолог и избранный президент Американского общества профилактической кардиологии Март Гулати рассказал про боль в груди – распространенный симптом, с которым многие люди обращаются к медикам.

Об этом сообщает The Washington Post.

По словам эксперта, причины появления боли в груди могут быт следующими:

  • газы;
  • изжога;
  • воспаление реберного хряща;
  • беспокойство;
  • сердечный приступ;
  • тромб в легких;
  • расслоение аорты.

У женщины сердечный приступ может протекать без болей в груди, что усложняет процесс оказания неотложной помощи. Также известно, что с возрастом значительно увеличивается риск сердечного приступа, вследствие чего пожилому человеку нужно незамедлительно обращаться к специалистам.

Боль в груди также может указывать на другие опасные проблемы. В частности, речь идет о расслоении аорты, разрыве сосуда, доставляющего кровь к остальным частям тела, что также может сопровождаться болями в груди. Боль также может появляться, если в легких образуются тромбы или разорвался пищевод.

Американская кардиологическая ассоциация поделилась данными, согласно которым боль в груди может проявляться в виде боли, стеснения или давления в:

  • плечах;
  • руках;
  • шее;
  • спине;
  • верхней части живота;
  • челюсти.

Если у человека диагностировали стенокардию или какую-то хроническую проблему (например, частую изжогу), то кардиологи советуют обратиться к специалисту. Интервенционный кардиолог и доцент Йельского университета Майкл Нанн утверждает, что если один из перечисленных симптомов появлялся у человека раньше и это уже анализировал эксперт, но проявление обострилось, тогда нужно вновь записаться на консультацию к лечащему врачу.

Если вы столкнулись с острой болью в груди или внезапным дискомфортом, которых не было ранее – есть необходимость в безотлагательной помощи медиков и вызове «скорой». Это может быть решающим фактором.

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