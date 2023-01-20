Как отреагирует организм, если каждый день съедать на завтрак два яйца

Яйца — это легко усваиваемый продукт, поэтому его часто рекомендуют для диетического питания. А еще они содержат огромное количество ценных микроэлементов и витаминов.

Американские исследователи задались вопросом: смогут ли люди с лишним весом похудеть в два раза быстрее, сочетая низкокалорийную диету с употреблением на завтрак куриных яиц?

Их выводы опубликованы в статье для International Journal of Obesity.

В эксперименте приняли участие 152 добровольца: мужчины и женщины от 25 до 60 лет с небольшим лишним весом или ожирением. Людей разделили на группы. Первую посадили на диету, в которой завтрак состоял лишь из двух яиц. Вторую же по утрам кормили пончиками, схожими по калорийности двум яйцам.

Эксперимент длился восемь недель, а его итоги наверняка порадовали любителей белкового завтрака. Первая группа, которая сидела на диете с яичной составляющей, сбросила на 65% веса больше, чем вторая.

Таким образом, ученые доказали, что употребление этого продукта в утреннее время способствует снижению веса в комбинации с низкокалорийной диетой. Также было установлено, что завтрак с яйцом вызывал большую сытость и значительно снизил желание перекусить между основными приёмами пищи.

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