Как побороть страх перед пауками: признаки и советы

Арахнофобия, то есть страх перед пауками, является одним из наиболее распространенных чувств среди людей, которое сопровождается физическими симптомами.

Согласно статистике, люди больше испытывают страха перед пауками, чем перед стоматологами или перелетами на самолетах. По словам экспертов, арахнофобия в своих проявлениях напоминает тревогу или паническую атаку.

Об этом сообщает Cleveland Clinic.

Ученые до конца не изучили причины этого страха перед пауками. Тем не менее это зачастую обусловлено изменениями в работе мозга, негативным опытом, генетикой и окружающей средой. Среди признаков арахнофобии упоминаются следующие:

головокружение;

предобморочное состояние;

сухость во рту;

озноб или приливы;

чувство удушья;

повышенная потливость;

учащенное сердцебиение;

затрудненное или учащенное дыхание.

Для борьбы со страхом можно воспользоваться экспозиционной терапией – психотерапевтическим методом, состоящем в целенаправленном контакте с источником тревоги при отсутствии опасности. Этот метод направлен на замену привычных иррациональных эмоций на новые паттерны.

Например, человеку стоит попробовать посмотреть на красивые картинки с пауками или фильмы, где эти существа представлены в положительном ключе. Также эта терапия предполагает использование виртуальной или дополненной реальности. Например, видеоигры или обычные приложения, позволяющие безопасно контактировать с виртуальными пауками.

Стоит отметить, что эффективность этого метода до конца не установлена, но он все равно имеет перспективные результаты. Кроме него, можно попробовать релаксацию, медитацию или визуализацию. Специалисты рекомендуют научиться следить за собственным дыханием, контролировать вдох и выдох, а также воображать положительное течение пугающей ситуации. Сперва это может быть сложно, но по итогу должно помочь снизить тревогу и страх, а также контролировать свои эмоции.

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