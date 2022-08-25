Ученые выяснили, что нужно съесть и выпить перед сном, чтобы забыть о бессоннице

Ученые обнаружили один напиток и один продукт, употребив которые перед сном, можно легко и быстро заснуть даже в жару.

Если перед тем, как лечь в кровать, выпить стакан терпкого вишневого сока, можно увеличить продолжительность сна не менее чем на 1,5 часа. Действенность такого метода подтвердил целый ряд исследований.

Все дело в том, что в вишне содержатся вещества, которые способствуют регулировке циркадного ритма, иными словами это поможет биологическим часам работать без сбоев. Помимо этого сок вишни увеличивает производство мелатонина, важного гормона сна. Благодаря этому, качество сна значительно повысится. В ходе эксперимента удалось выяснить, что люди, которые пьют подобный напиток в вечернее время, в среднем спят дольше на 84 минуты. Поэтому, когда человек сталкивается с бессонницей, ему необходимо пить вишневый сок.

Однако лучше засыпать и крепко спать могут помочь не только напитки. Исследования демонстрируют, что гарантированно выспаться можно, употребляя на ужин сыр. В этом продукте присутствует триптофан. Его головной мозг использует для производства мелатонина, который помогает уснуть. Помимо этого сыр богат кальцием, который снижает уровень стресса и помогает привести в норму работу нервной системы, что позволяет легко засыпать.

В то же время эксперты рекомендуют не игнорировать и другие правила. В первую очередь важно четко соблюдать режим сна и бодрствования, что позволит запрограммировать тело без труда засыпать в одно и то же время. Если ваша голова постоянно занята большим количеством проблем, это не даст спокойно спать.

Самый простой способ разгрузить мозг — записывать все задачи в блокноте, так вы не будете переживать о том, что что-то упустите из виду.

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