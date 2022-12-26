Как правильно справляться со стрессом

Существует несколько вариантов поведения, но не все они правильные.

Психолог из США Ричард Лазарус, являющийся автором концепции поведения человека в стрессе, рассказал, как правильно переживать это состояние.

Об этом сообщает Mental Health Nursing.

Эксперт пишет о следующих способах поведения:

Конфронтация является поведенческой активностью, когда человек, столкнувшийся со стрессом, начинает экстренно чем-то заниматься.

Дистанцирование, когда человек понижает значимость возникшей трудности. В таких ситуациях люди шутят, обесценивают проблему или переключаются на другую деятельность.

Самоконтроль, при котором жертва стресса сознательно подавляет эмоции, скрывая их от остальных.

Поиск социальной поддержки. Человек хочет и выполняет определенные действия, чтобы окружающие знали о проблеме, помогли ему или дали совет.

Принятие ответственности. Такой индивид признал собственную роль в возникновении проблем и полагает, что ответственен за последствия своих решений.

Бегство-избегание является полной пассивностью в решении невзгод. Человек начинает «жить» в фантазиях, употреблять алкогольные напитки или психоактивные вещества.

Планирование стратегий поведения, состоящее в рационализации, планировании решений и анализе ситуации.

Положительная переоценка, при которой человек осмысляет происходящий стресс с точки зрения того, какую выгоду из этого можно извлечь.

По мнению Лазаруса, сам индивид оценивает ситуацию и с каким стрессом она сопряжена. Он может соотнести влияние проблем на собственные внутренние ресурсы. Поэтому решить за человека, в какой ситуации он находится: стрессовой или нет, крайне трудно со стороны.

Касаемо простого способа переживания стрессовой ситуации: универсальная формула отсутствует, но все же есть «неправильное» переживание стресса, состоящее в причинении вреда как себе, так и остальным. Если человек справляется со стрессом только с помощью алкоголя, психоактивным веществ или насилия, тогда ему стоит обратиться к специалисту.

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