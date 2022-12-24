Психиатр назвала причину возникновения панических атак

Острые состояния паники связаны с биохимическими процессами, вызывающими выброс в кровь адреналина, усиленное сердцебиение и учащенное дыхание.

Панические атаки в некоторых случаях возникают как симптом скрытых заболеваний, например сердечных.

Об этом рассказала врача-психиатр Александра Павлова, сообщает портал Страна Здоровья.

По словам специалиста, люди, подверженные паническим атакам, могут страдать от панического расстройства и других тревожных расстройств. В то же время панические атаки могут возникать из-за скрытых заболеваний.

Психиатр отметила, что острые состояния паники связаны с биохимическими процессами, вызывающими выброс в кровь глюкокортикоидов и адреналина, усиленное сердцебиение и учащенное дыхание. Также при этом происходит перераспределение кровотока, охлаждаются и немеют конечности. Другие недомогания, возникающие в моменты панических атак – недостаток воздуха, озноб и головокружение, потливость.

При некоторых соматических заболеваниях могут развиваться состояния, по признакам очень похожие на паническую атаку. Такая картина может наблюдаться при бронхиальной астме, сердечно-сосудистых заболеваниях, гипертиреозе, феохромоцитоме, эпилепсии.

Врач уточнила, что отличить скрытые заболевания от приступов паники можно с помощью лабораторных и диагностических исследований.

Как сообщал Курсор, панические атаки стали очень распространенной патологией, от которой страдают не только взрослые, но и дети. Ученые проводят исследования по поводу причин появления панических атак, одними из самых частых причин являются хронические интоксикации, а также дефициты в организме.

Касаемо дефицитов, то это может быть недостача витамина Д3 в организме, поэтому врачи советуют всем принимать витамин Д3 на регулярной основе.

Также очень важно контролировать уровень витаминов группы В, так как эти витамины непосредственно влияют на нашу нервную систему. Симптомами дефицита являются онемение пальцев и нарушение сна.

Также Курсор писал о том, что психиатр раскрыл пять способов борьбы с паническими атаками.