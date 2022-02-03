Как вовремя опознать серьезную болезнь печени: важные советы медиков

Ученые назвали главный синдром, который проявляется на коже и благодаря которому можно определить, что ваша печень в опасности. Любое изменение цвета кожи должно вас насторожить. Паниковать, конечно, не стоит, но как можно скорее посетить врача — обязательно.

Ученые рассказали, как по следам на коже опознать серьезную болезнь печени.

Об этом сообщает портал «Медик Форум».

Специалисты британской Национальной службы здравоохранения предупредили о серьезной опасности неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), которая представляет опасность, как правило, для людей с лишним весом.

Ученые назвали главный синдром, который проявляется на коже и благодаря которому его можно определить. При НАЖБП в органе скапливается жир и это, в свою очередь, может привести к гораздо более серьезным последствиям, вплоть до цирроза. Данную болезнь весьма проблематично выявить на ранней стадии, поскольку она не имеет заметных проявлений, однако имеется определенная особенность, по которой ее можно обнаружить позже ‒ пожелтение кожи.

Одними из проявлений желтухи могут стать пожелтение белков глаз или потемнение мочи. В любом из этих случаев рекомендуется незамедлительно обратиться за помощью к врачам. Также «тревожными звоночками» могут стать вздутие живота, расширение кровеносных сосудов под кожей, увеличение селезенки, а также покраснение ладоней.

Ранее Курсор писал о том, что израильские врачи совершили прорыв в области трансплантации органов.

Впервые в Израиле перед трансплантацией была проведена машинная перфузия донорской печени, и улучшенная печень была успешно пересажена пациенту.

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