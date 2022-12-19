Доктор рассказал, какая домашняя процедура поможет ускорить рост волос

Массаж волос с теплым маслом, также известный как лечение горячим маслом, может помочь в росте волос.

Чтобы понять преимущества нанесения теплого масла на волосы, Health Shots поговорили с доктором Амитом Бангиа, старшим консультантом-дерматологом Азиатской больницы в Фаридабаде, Индия.

Доктор Бангиа говорит: «При лечении горячим маслом масло сначала нагревают, наносят на кожу головы, оставляют на 20-30 минут и смывают. Этот процесс может укрепить волосяные фолликулы. На самом деле, он может решить вашу проблему с перхотью».

Он добавляет: «Когда вы наносите горячее масло на кожу головы, это улучшает кровообращение, это кровоснабжение приносит новые питательные вещества, и эти новые питательные вещества способствуют новому росту ваших волос. Таким образом, лечение горячим маслом эффективно, но его следует проводить по назначению дерматолога, поскольку оно может иметь неблагоприятные последствия, такие как псориаз и экзема».

Помните, горячее масло нагревается. Поэтому при слишком высокой температуре кожа головы может обжечься. Крайне важно, чтобы температура вашего масла для волос была подходящей.

Подходит ли вам лечение горячим маслом?

Любой человек с нормальными или сухими, ломкими или вьющимися волосами может извлечь пользу из массажа волос с теплым маслом, поскольку он помогает восполнить недостаток влаги в волосах. Тем не менее, вы можете использовать менее жирное масло, если ваши волосы или кожа головы склонны к жирности. Подходящими вариантами являются масла жожоба и миндаля, потому что они легко впитываются.

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