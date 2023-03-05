Какая пища провоцирует головные боли: диетолог дала список продуктов

В составе ряда продуктов есть некоторые особые компоненты, способные запускать определенные процессы в организме и этим вызывать головные боли.

Об этом рассказала диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram .

Примерно 20% всех случаев головной боли, в том числе и мигрени, связаны с употреблением определенных продуктов, говорит эксперт. Если вы склонны к мигреням, стоит понаблюдать после которой пищи появляется головная боль, плохое самочувствие.

Вот перечень компонентов из состава пищи, которые могут спровоцировать головные боли.

Биогенные амины — есть в сыре, дрожжах и изделиях с ними, сосисках, пиве, вине, шоколаде, орехах и т.д. Поэтому если вместе с вином съесть, например, сыр рокфор или фету, а затем еще кусочек шоколада или шоколадный десерт, можно ожидать головную боль. Следует помнить, что количество тирамина в продуктах увеличивается при их длительном хранении.

Сульфиты — это, прежде всего, консерванты, которые добавляют в продукты для остановки роста бактерий. Могут находиться в вине, пиве, сухофруктах, мармеладе, пицце, чипсах, варенье, морепродуктах, переработанном мясе. Этот компонент способен накапливаться в организме при частом потреблении таких продуктов.

Аспартом т входит в состав сладкой газировки — фанты, кока-колы и других напитков, «жвачек», а также «быстрых завтраков». ⁣⁣

Глутамат натрия используют как пищевую добавку для производства копченых и колбасных изделий, разнообразных консервированных продуктов, соусов, сухих приправ, сухариков и чипсов. Глутамат натрия может провоцировать сильные мигрени. Азиатская кухня не лучший выбор для людей, чувствительных к глутамату. ⁣⁣

Нитрит натрия является стабилизатором красного цвета консервированного мяса и вкусовой добавкой. С высокой степенью вероятности нитриты содержатся в сосисках, мясных консервах, копченой и вареной колбасе, копченой рыбе, беконе и ветчине.

Кофеин может вызвать резкую головную боль. Кофе, крепкий чай, энергетические напитки содержат много кофеина. Употребление 2-3 порций в день значительно увеличивает риски возникновения головных болей.