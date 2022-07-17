Медики назвали ягоду, предотвращающую развитие онкологии

Эксперты рекомендуют добавить в свой рацион эту ягоду, потому что она содержит большое количество полезных веществ, способных защитить организм от опасных заболеваний.

Рацион необходимо обогащать суперфудами и одним из них является черноплодная рябина. В этой ягоде содержатся вещества, способные предотвратить развитие онкологических заболеваний.

Об этом сообщает издание «Страна здоровья».

Медики отметили, что в составе черноплодной рябины есть витамины, микроэлементы и антиоксиданты, которые помогают организму бороться со свободными радикалами, повреждающими клетки.

Ученые доказали, что употребление этой ягоды предотвращает развитие онкологических заболеваний и благодаря высокому содержанию антиоксидантов замедляет процессы старения.

Еще ягода поддерживает здоровья сердца, помогая нормализовать артериальное давления и защищая организм от радиоактивного облучения. Черноплодную рябину медики рекомендуют есть вместе с кашей на завтрак, а также из нее можно сделать сок, джем или кисель.

«Курсор» ранее писал, что новое исследование показало, что регулярное употребление черники сильно снижает риск развития деменции.

Еще мы писали, что клюква связана с лечением инфекций мочевыводящих путей, особенно у женщин, однако новое исследование было направлено на то, чтобы сосредоточиться на других качествах ягоды. В результате ученые пришли к выводу, что ежедневное употребление клюквы в течение месяца улучшает сердечно-сосудистую функцию у здоровых мужчин.