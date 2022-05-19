Употребление этой ягоды в течение месяца укрепит ваше сердце

Клюква — это ягода, который обычно ассоциируются с женским здоровьем и профилактикой инфекций мочевого пузыря, но оказывается, что клюква также полезна для здоровья мужчин.

Хорошо известно, что клюква связана с лечением инфекций мочевыводящих путей, особенно у женщин, однако новое исследование было направлено на то, чтобы сосредоточиться на других качествах ягоды. В результате ученые пришли к выводу, что ежедневное употребление клюквы в течение месяца улучшает сердечно-сосудистую функцию у здоровых мужчин.

Свежее исследование, опубликованное в издании Food & Function, включало 45 здоровых мужчин, и они в течение одного месяца каждый день потребляли клюквенный порошок, эквивалентный 100 граммам свежей клюквы, или плацебо.

Ученые выяснили, что у тех, кто принимал клюквенный порошок, наблюдалось значительное улучшение функции сердца и кровеносных сосудов.

Если вы мало потребляете фруктов и овощей, то это является одним из ведущих факторов риска более высокой заболеваемости сердечно-сосудистой системы. И все больше исследований и их выводов продолжают связывать полифенолы ягод с пользой для здоровья сердца и сосудов.

Клюква, кроме того, богата уникальными проантоцианидинами. Они обладают более редкими свойствами, если сравнивать их с полифенолами, содержащимися в других фруктах и ягодах.

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