Какие белковые продукты нужно есть для более здорового тела после 50 лет

Употребление достаточного количества белка имеет важное значение. Он не только дает вам ощущение сытости, но также поддерживает ряд функций организма, которые помогают вашему телу работать и чувствовать себя лучше.

Какой белок лучше всего есть, особенно с возрастом? Кэрри Бонфитто, автора книги «Что готовить, зачем это есть», рассказала, какой именно белок вам следует есть, чтобы поддерживать свое здоровье в долгосрочной перспективе.

Вы, наверное, слышали, что белок необходим для того, чтобы оставаться сытым между приемами пищи. Но у протеина больше преимуществ! Недостаточное количество белка может привести к множеству проблем. «Самая большая проблема с нехваткой белка заключается в том, что ваше тело начнет разрушать ваши мышцы, чтобы получить белок, необходимый для важных функций, таких как заживление ран и регенерация клеток, — говорит Бонфитто, — Уменьшение мышечной массы может привести к проблемам с метаболизмом и усталости».

Употребление белка первым делом с утра особенно важно, поскольку завтрак задает тон на весь день, употребление питательного белка — ключ к поддержанию энергии в течение всего дня.

«В одном яйце содержится около 6 граммов белка, поэтому они могут быть отличным вариантом. Кефир — это йогуртовый напиток, в одной чашке которого содержится 11 граммов белка, и его легко найти вместе с йогуртом в большинстве продуктовых магазинов», — говорит Бонфитто.

Сбалансированная диета, богатая различными источниками белка, важна для поддержания энергии в течение дня, здорового обмена веществ и сильных мышц.

Использование богатых белком добавок при приготовлении пищи — отличный способ увеличить потребление белка. Одним из любимых продуктов Бонфитто являются семена конопли. «Добавление семян конопли — мой любимый способ получить растительный белок. Три столовые ложки семян конопли обеспечивают около 10 граммов белка. Вы можете посыпать им блюда, смешать с пюре из авокадо или использовать в качестве заменителя хлопьев, смешав с несколькими орехами и фруктами», — говорит она.

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