Какие полезные продукты становятся вредными, если слишком много их есть

В список попали продукты, которые очень полезны для организма человека и имеют много полезных элементов.

Специалисты в области здравоохранения рассказали, каких продуктов нельзя есть много.

Об этом пишет healthline.

Печень очень полезна, так как содержит железо, В12, витамин А и медь. Однако 100-граммовая порция говяжьей печени содержит в 6 раз больше рекомендуемой нормы витамина А и в 7 раз больше меди. Витамин А сохраняется в нашем организме, но избыток может вызвать симптомы токсичности, а употребление слишком большого количества меди может привести к отравлению.

Тунец является отличным источником омега-3 жирных кислот. Но также тунец может содержать высокий уровень вещества метилртуть. Это неврологический токсин, который может повлечь негативные последствия для здоровья. В частности, проблемы со зрением,нарушение слуха и координации.

Кофе бодрит и держит организм в тонусе, потому этот напиток многие употребляют в течение всего дня. Однако, врачи предупреждают, что употреблять более 500 — 600 миллиграммов в день может быть вредно. Это может вызвать бессонницу, раздражительность и спазмы в желудке.

Корица славится высоким содержанием антиоксидантов и борется с воспалением и снижает уровень сахара в крови. Однако она содержит большое количество соединения — кумарин, который может быть вредным в больших дозах. При употреблении этой специи в больших количествах может возникнуть токсичность печени и рак.

Мускатный орех часто используется в праздничных и ресторанных блюд. Он обладает тонким вкусом и содержит ряд ценных микроэлементов. Однако этот продукт содержит соединение под названием миристицин, являющееся психоактивным веществом. В больших дозах мускатный орех может вызвать отравление. Последствия отравления миристицином включают судороги, тошноту, головокружение, боль и галлюцинацию, предупреждают врачи.

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