Какие продукты не стоит употреблять на завтрак, чтобы не нарушить работу желудка

Сладости категорически не подходят для завтрака. Ваша поджелудочная железа сразу после пробуждения не в состоянии выработать необходимое количество инсулина, которое понадобится для употребления сладких продуктов на завтрак. Это угрожает быстрым повышением сахара в крови.

Быстрые завтраки не несут ничего, кроме лишних калорий и повышения уровня сахара в крови. После такого завтрака чувство голода придет снова очень быстро.

Какие продукты на завтрак употреблять нельзя, чтобы не нарушить работу желудка и кишечника?

Йогурт также не стоит есть по утрам. При употреблении йогурта или кефира натощак, бактерии, которые содержатся в этом продукте, сразу попадают в агрессивную кислую среду и моментально погибают, не успев добраться до желудка.

Бананы содержат много магния, который влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Употребление бананов бесконтрольно, а также на голодный желудок, грозит нарушением кальциево-магниевого баланса.

Сырые овощи содержат кислоты, которые буквально за несколько секунд могут вызвать раздражение оболочки желудка. Поэтому, съеденные натощак помидор, огурец или капуста, могут принести проблемы или дискомфорт. Особенно людям с плохим пищеварением.

Цитрусовые на пустой желудок рано утром могут спровоцировать аллергию или повысят в разы риск развития гастрита.

Ранее Курсор писал о привычке в питании, которая поможет быстро похудеть без усилий: диетологи раскрыли секрет. Специалисты по похудению говорят, что привычка есть часто и небольшими порциями поможет сбросить вес без диет и ограничений.