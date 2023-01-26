Какие продукты нельзя есть вместе, если не хотите навредить здоровью

Неправильное сочетание продуктов может вызвать неприятные симптомы и навредить здоровью, предупреждают врачи. Эксперты составили список сочетаний, которые чаще всего встречаются в блюдах, но при этом вредят организму.

Об этом пишет styler.

Молоко с бананами, дыней, творогом, хлебом с дрожжами может вызвать массу неприятных симптомов. Такое сочетание способствует избыточному образованию слизи в дыхательных путях и желудочно-кишечном тракте. Это становится фактором развития воспаления, накопления токсинов, отека.

Яйца с творогом, бобовыми, рыбой и мясом медики советуют не сочетать. Если уж в блюде встречается такая комбинация и вы очень хотите его попробовать, обязательно добавляйте специи, усиливающие пищеварение.

Огурцы с томатами, баклажанами, картофелем, цукини, кабачками не стоит класть на одну тарелку. Такой перекус спровоцирует повышенное газообразование, нарушение тонуса кишечника.

Лимон в блюдах с огурцами и томатами сочетать нежелательно. Такие салаты не поливайте лимонным соком.

Каши и зернобобовые опасно совмещать со свежими фруктами и ягодами. Фрукты стоит кушать отдельно от другой пищи, иначе это приведет к чрезмерному газообразованию, дискомфорту и тяжести.

Дыня плохо сочетается со всеми продуктами. Ее желательно употребляется отдельно, и не ранее, чем через пол часа после обеда.

Ранее Курсор писал о привычке в питании, которая поможет быстро похудеть без усилий: диетологи раскрыли секрет. Специалисты по похудению говорят, что привычка есть часто и небольшими порциями поможет сбросить вес без диет и ограничений.