Какие продукты помогут восстановить печень: нутрициолог составила список

Эксперты советуют для здоровья печени вводить в рацион продукты, богатые веществами, стимулирующими регенерацию клеток этого органа.

О том, какие продукты способны восстанавливать печень, рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько в Telegram .

Качанные капусты (от кольраби до белой и красной, квашеной без сахара), цветная и брокколи, брюссельская, руккола, хрен, дайкон, редька, редис, репа, шпинат. В этих овощах есть сера и сульфорафан — они способствуют детоксу печени, детокс патологических метаболитов и снижение хронического воспаления. Не подойдет только тем, у кого синдром чрезмерного бактериального роста и вздутия. Сначала следует излечить флору.

Фосфолипиды. Лецитин необходим для восстановления клеток печени, поврежденных ожирением, инфекциями, трэш пищей, фритюром, алкоголем. Это только животные источники — жидкий желток, субпродукты, мясо на кости, морепродукты. Немного меньше его в водорослях и сое, подсолнечных семенах.

Свекла. В ней содержится бетаин, еще подчищающий сосуды, помогает восстанавливать клетки печени и усваивать белок. Печеная свекла, сырая или иногда фреш свекла+грейпфрут+сельдерей после еды.

Продукты с кислым вкусом: лимоны, лаймы и яблочный уксус, особенно полезно его добавлять в пищу с белком.

Травы и специи с горьким вкусом — имбирь, руккола, кинза, куркума, одуванчик, кумин, фенхель, мята, молочные чертополохи, хрен, редька, зеленый лук, петрушка, укроп. Без пучка рукколы еду не начинать.

Чеснок. В нем много серы (это ваш МСМ в БАДах ногти-волосы-кожа), а он — «естественный антибиотик» и регулятор сахарной нагрузки. Содержит антиоксидант глутатиона.

Глутатион. Печень умеет его делать сама, но добавить извне всегда помогает выведению мусора из тела. Авокадо, спаржа, картофель, крестоцветные, ростки.

Оливковое масло холодного отжима лучшего качества. Поливайте им еду.

Ферментированные овощи — органические кислоты, аутоферменты и пробиотики. Квашеная капуста, кефир веган, растительные йогурты без сахара.

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