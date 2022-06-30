Какое количество алкоголя может спровоцировать рак

Употребление алкоголя напрямую связано с некоторыми видами рака. В частности с раком кишечника, говорят врачи.

Попадая в человеческий организм, алкоголь превращается в ацетальдегид, вызывая таким образом повреждение ДНК. Впоследствии клетки не могут восстановиться и становятся уязвимыми для рака.

Об этом пишет Express.co.uk.

Исследователи Имперского колледжа изучили данные из 680 обзоров опубликованных исследований, и выяснили, что алкоголь связан с несколькими видами рака. Это — рак головы, шеи и рта, глотки и гортани, пищевода и кишечника, а также груди и печени.

Ранее исследование, опубликованное в Lancet Oncology, показало, что употребление алкоголя стало причиной 568 700 случаев рака у мужчин и 172 600 случаев у женщин в 2020 году.

Кроме этого, даже умеренное употребление алкоголя провоцирует онкологию.

В частности, употребление до 10 г алкоголя в день вызвало от 33 400 до 145 800 случаев заболевания во всем мире в прошлом году.

Алкоголь может вызвать рак из-за повреждения клеток, изменения гормонов, повышая уровень эстроген и инсулин, изменения в клетках во рту и горле.

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