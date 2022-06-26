Какие продукты нужно съесть на ночь, чтобы похудеть

Не есть вечером — это ошибка, уверены эксперты. Чтобы быстрее сбросить вес, нужно питаться правильно и сбалансировано. Специалисты назвали продукты, которые стоит есть незадолго до сна.

Эксперты по питанию уверены, что ряд продуктов перед сном не только не прибавит вам лишнего веса, но и поможет сбросить килограммы. Так, по мнению медиков, некоторая еда на ночь способна запустить процессы, которые способствуют снижению веса.

Об этом пишет lenta.ua со ссылкой на выводы врачей из США.

Доказано, что 30 граммов белка за 30 минут до отхода к ночному сну провоцируют начало похудения. Потому очень полезно употреблять на ночь перед сном творог, который разгоняет обмен веществ, а заодно улучшает здоровье сосудов и сердца.

Можно также добавить к ночному перекусу немного орехов. Они богаты магнием, витамином Е и селеном.

Также очень полезна на ночь моцарелла. Этот сыр за счет содержания белка и витамина D улучшает сон, укрепляет иммунитет.

Сыр тофу также входит в этот список. Его можно употреблять совершенно не опасаясь за стройность. В продукте много кальция и железа, и при этом в его составе совсем нет вредного холестерина.

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