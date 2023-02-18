Какое время медики считают лучшим для завтрака

Особенно не стоит пропускать утренний прием пищи тем, кто страдает от лишнего веса.

Специалисты говорят, что пропускать завтрак не стоит ни в коем случае, так как от этого приема пищи во многом зависит наше самочувствие в течение дня, а также состояние здоровья.

Об этом пишет Nature Medicine.

Традиционно считается, что завтракать нужно в течение полутора часов после того, как вы проснулись. Разница в несколько минут, даже в полчаса, особой роли играть не будет, говорят специалисты. Но оттягивать первый прием пищи до обеда, а потом набрасываться на еду точно не стоит.

Завтрак должен дать энергию на движение, на мозговую деятельность, а также запустить метаболизм, говорят эксперты. Люди, которые регулярно завтракают, в среднем тратят в течение дня на 20% больше калорий.

По словам диетолога, исключать завтрак из своего режима дня даже изредка крайне не желательно. Особенно не стоит пропускать утренний прием пищи тем, кто страдает от лишнего веса.

По словам экспертов, примерно у 30-40% людей, имеющих избыточной вес, есть расстройство пищевого поведения, которое проявляется в виде ночного либо вечернего жора. Один из главных симптомов такого переедания — утреннее нежелание есть. Поэтому если у человека лишний вес и утром он ничего не хочет есть, а вечером или ночью переедает, однозначная рекомендация — завтракать через „не могу“ и через „не хочу“. Иначе отсутствие завтрака чревато усилением симптомов вечернего и ночного переедания.

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