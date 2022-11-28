Какой напиток поможет уменьшить талию на несколько сантиметров

Хороший план похудения включает в себя множество частей: здоровое питание, много упражнений и, конечно же, достаточное количество жидкости.

Убедившись, что вы пьете достаточное количество воды, вы можете подавить аппетит, снизить потребление калорий, сделать тренировки более эффективными и даже ускорить метаболизм. И, как оказалось, есть несколько ингредиентов, которые вы можете добавить в свой стакан, чтобы сделать воду еще более полезной: лимон и семена чиа.

Чтобы узнать больше о пользе лимонной воды с семенами чиа для здоровья, SheFinds.com поговорили с зарегистрированным диетологом и нутрициологом Крутикой Нанавати из Clinic Spots. Она рассказала об этом невероятном напитке для похудения.

Лимонная вода и семена чиа

По словам Нанавати, каждый из этих двух мощных ингредиентов предлагает свои преимущества для похудения талии, и их регулярное употребление, добавляя их в воду, — отличный способ помочь вам оставаться сытым и даже повысить свой метаболизм.

«Во-первых, лимонная вода — это низкокалорийный напиток, который способствует увлажнению и насыщению, что важно для похудения, — объясняет Нанавати. — Кроме того, семена чиа в этом напитке могут помочь повысить метаболизм и способствовать здоровому пищеварению, что также может способствовать снижению веса».

Но на этом преимущества не заканчиваются. Семена чиа также могут помочь увеличить содержание клетчатки в вашем рационе, что, по ее словам, «полезно для похудения, поскольку она помогает дольше сохранять чувство сытости». И когда вы дольше чувствуете себя сытым, вы гораздо реже перекусываете всеми этими сладкими и солеными лакомствами, которые мешают вам похудеть. В целом, добавление клетчатки определенно поможет вам в вашем фитнес-путешествии.

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