Канадские ученые назвали предел продолжительности человеческой жизни

К концу XXI века люди смогут доживать до 130 лет, а крайний предел продолжительности жизни человека будет составлять 180 лет. Такое заявление на основе проведенного анализа статистических данных сделали специалисты HEC Montreal из Монреальского университета в Канаде.

По мнению канадских ученых из Монреальского университета, уже к концу нынешнего столетия люди смогут продлить жизнь до 130 лет, а крайний возможный предел человеческой жизни составляет целых 180 лет.

Об этом сообщает научно-популярное издание «SciTechDaily».

На данный момент абсолютный рекорд по продолжительности жизни был зафиксирован у жительницы Франции Жанны Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет.

По сообщению эксперта в области статистики, кандидата математических наук Лео Белзилома, который работал над исследованием совместно с другими учеными, уже к 2 100 году люди смогут побить этот рекорд.

Кроме того, он добавил, что верхний предел человеческой жизни зависит не только от возможностей медицины, но также и от состояния организма человека. По предварительным прогнозам, предельный возраст может достигнуть 180 лет. Однако человечество сможет достичь подобной отметки в неопределенном, далеком будущем.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что продолжительность жизни людей в будущем может возрасти на 10 – 20 процентов.

При поддержке известных миллиардеров, венчурных капиталистов и годового бюджета Национального Института Старения США в размере 3 миллиардов долларов, ряд научно-исследовательских центров и биотехнологических компаний в США сосредоточили свое внимание на области борьбы со старением.

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