Кардиолог назвала продукты, которые должны быть в меню сердечников

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми недугами, стоит помнить, что неправильное питание может усугубить состояние и грозит очень печальными последствиями.

Для сохранения здоровья сердца крайне важно снизить в рационе количество вредного холестерина, который мы получаем с пищей. Кроме того, стоит позаботиться о том, чтобы в вашем рационе было как можно больше овощей, фруктов, зелени и натуральных круп.

Об этом пишет She finds.

Под запрет попадают различные снеки, чипсы, копчености, колбасы. Рекомендуется отказаться от жареной в масле пищи, полуфабрикатов, а также снизить употребление жирных молочных продуктов и красного мяса. Настоятельно советуют кардиологи также снизить количество соли, особенно это важно при проблемах с давлением.

Медики советуют налегать на свежие овощи и белковые продукты, а также добавить в меню орехи. Они содержат много минералов и витаминов, положительно влияющих на здоровье сердца и сосудов. Цельные злаки и овощи тоже богаты ими, а потому помогают снижать уровень холестерина.

Из источников белка врачи рекомендуют куриную грудку, индейку и нежирные молочные продукты. Нужно хотя бы раз в неделю кушать жирную рыбу, так как в ней много полезных жиров и витамина D.

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