Медики предупреждают: к чему может привести привычка есть на ходу

Быстрое поглощение пищи, еда на скорой руку между делами очень негативно сказываются на нашем здоровье. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Circulation, существует прямая взаимосвязь между скоростью приёма пищи, лишним весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Об этом пишет interesno.
К исследованию привлекли 1083 человека: 642 мужчины и 441 женщину. В зависимости от пищевых привычек их разделили на 3 категории: быстрых едоков, умеренных и медленных. Здоровье всех участников тщательно обследовали, а через 5 лет повторили диагностику.
Тех же участников спустя 5 лет проверили на наличие метаболического синдрома – резистентности к инсулину, которая проявляется в нарушении углеводного обмена, ожирении (особенно в области живота), артериальной гипертензии и склонностью к тромбозам.
Выяснилось, что у группы «быстрых едоков» показатель оказался самых высоким – 11,6% её участников стали обладателями метаболического синдрома.
Учёные объяснили это двумя причинами: во-первых всё дело в сахаре. Быстрое поглощение пищи вызывает колебания (скачки) уровня сахара в крови, что со временем может спровоцировать резистивность к инсулину. Клетки начнут плохо поглощать глюкозу, а тело в ответ начнёт вырабатывать ещё больше инсулина, чтобы как-то это компенсировать. И уже через короткое время такое «перепроизводство» может привести к развитию диабета 2-го типа и целого букета сердечных заболеваний. Ну а во-вторых, кушая быстро, вы банально съедаете гораздо больше, чем нужно.
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