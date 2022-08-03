Медики предупреждают: к чему может привести привычка есть на ходу

В современном мире многие люди не находят времени для неспешного перекуса или полноценного обеда и уже привыкли есть на ходу. Но медики предупреждают, что это совсем не безопасная привычка.

Быстрое поглощение пищи, еда на скорой руку между делами очень негативно сказываются на нашем здоровье. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Circulation, существует прямая взаимосвязь между скоростью приёма пищи, лишним весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Об этом пишет interesno.

К исследованию привлекли 1083 человека: 642 мужчины и 441 женщину. В зависимости от пищевых привычек их разделили на 3 категории: быстрых едоков, умеренных и медленных. Здоровье всех участников тщательно обследовали, а через 5 лет повторили диагностику.

Тех же участников спустя 5 лет проверили на наличие метаболического синдрома – резистентности к инсулину, которая проявляется в нарушении углеводного обмена, ожирении (особенно в области живота), артериальной гипертензии и склонностью к тромбозам.

Выяснилось, что у группы «быстрых едоков» показатель оказался самых высоким – 11,6% её участников стали обладателями метаболического синдрома.

Учёные объяснили это двумя причинами: во-первых всё дело в сахаре. Быстрое поглощение пищи вызывает колебания (скачки) уровня сахара в крови, что со временем может спровоцировать резистивность к инсулину. Клетки начнут плохо поглощать глюкозу, а тело в ответ начнёт вырабатывать ещё больше инсулина, чтобы как-то это компенсировать. И уже через короткое время такое «перепроизводство» может привести к развитию диабета 2-го типа и целого букета сердечных заболеваний. Ну а во-вторых, кушая быстро, вы банально съедаете гораздо больше, чем нужно.

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