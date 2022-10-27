Кардиолог рассказала об основных признаках больного сердца

Кардиолог и терапевт Светлана Зубаилова рассказала, как выявить начальные признаки ослабления сердечной мышцы. Важно не пропустить тревожные сигналы своего организма.

Врач предупредила: описанные ниже симптомы — повод для незамедлительного обращения к врачу.

Об этом пишет Вести-UA.net.

Одышка при физической нагрузке. Чтобы отличить патологию от нормы, нужно отслеживать реакцию организма на нагрузки в течение некоторого времени. У молодого человека, который не имеет проблем с сердцем и регулярно тренируется, переносимость физических нагрузок будет плавно повышаться. У человека со слабым сердцем этот процесс будет идти крайне медленно, возможно даже ухудшение состояния. Если резко, без видимых причин снизилась переносимость физических нагрузок, то это сигнал для обращения к врачу.

Чувство сдавленности в грудной клетке при ускорении темпа ходьбы или выходе на холодный воздух , появление чувства сдавленности в грудной клетке рано утром — все это сигналы о того, что сосуды сердца забиты холестерином.

Сильное сердцебиение в состоянии покоя может указывать на нарушения ритма сердца. Врач отмечает, что существует множество разновидностей аритмии, однако далеко не во всех случаях требуется лечение. Поэтому рекомендуется пройти тщательное обследование у кардиолога.

Отеки голеней и стоп к вечеру очень тревожный признак. В некоторых случаях отеки не успевают исчезнуть за ночь. При этом как привило, человек резко прибавляет в весе — около 800-1000 граммов за сутки.

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