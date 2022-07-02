Кардиолог назвала еду для завтрака, которая укрепляет здоровье сердца

Чтобы ваше тело работало правильно, вам обязательно нужно здоровое сердце. Оно отвечает за перекачку крови, кислорода и питательных веществ к различным частям тела. И то, что вы едите, может сильно повлиять на его работу.

На самом деле, когда дело доходит до завтрака, есть один продукт, который очень полезен для сердца.

Доктор Николь Харкин отмечает: «Безусловно, мой любимый завтрак, который я всегда рекомендую своим пациентам, — это овсянка, но не быстрого приготовления». Она предлагает, чтобы при выборе овсянки вы отдавали предпочтение овсяным хлопьям, которые являются цельными зернами и содержат большое количество клетчатки.

По словам доктора Харкина, «клетчатка — это тип углеводов, который наш организм не расщепляет, и было доказано, что он снижает уровень холестерина, регулирует уровень глюкозы в крови и способствует снижению веса. [Это также связано с] более низким риском хронических заболеваний, таких как болезни сердца».

Она также делится: «Я люблю готовить овсянку с бананом для натуральной сладости, с небольшим количеством ванильного экстракта и корицы для вкуса и молотыми семенами льна для дополнительной клетчатки. Я также добавляю ореховое масло, немного ягод и соевое молоко, чтобы получить растительный белок и полезные жиры».

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