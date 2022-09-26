Красное вино полезно при сидячем образе жизни — ученые

Ученые доказали пользу красного вина в малых количествах. Оказалось, что оно очень полезно для людей, которые большую часть времени ведут сидячий образ жизни.

Группа ученых провела ряд исследований, в ходе которых было установлено, что красное вино приносит пользу малоактивным людям. Оно рекомендовано тем, кто ведет сидячий образ жизни и недостаточно физически активен.

В состав красного вина входит активный ингредиент под названием ресвератрол, который был опробован исследователями на двух группах грызунов. У группы крыс, которым периодически давали ресвератрол, в скором времени смогли обнаружить механизмы, способствующие оказанию положительного влияния на организм.

Эксперты Джеральд Вейсман отметил, что выявленные данные показывают необходимость периодических физических нагрузок для человеческого организма, однако для некоторых людей это довольно проблематично. Таким образом, по мнению ученых, красное вино помогает предотвратить последствия ленивого образа жизни.

Однако, не стоит забывать, что употреблять вино необходимо в ограниченных количествах.

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