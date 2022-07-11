Названы причины, из-за которых летом можно стремительно набрать вес

Практикующий врач превентивной и антивозрастной медицины Наталья Зубарева рассказала, из-за чего люди летом могут стремительно набирать вес.

Некоторые люди в жаркую погоду начинают набирать вес быстрыми темпами, не понимая, что происходит с организмом. Практикующий врач превентивной и антивозрастной медицины Наталья Зубарева объяснила, в чем может быть проблема.

Об этом специалист рассказала на своем Telegram-канале.

По ее словам, жаркая погода вызывает сильную жажду, но большинство людей привыкли ее утолять не простой водой, а сладкими газированными напитками, лимонадами, квасом или пивом. Но это все сотни калорий и минимум пользы. И что примечательно, жажду такие напитки не утоляют, но зато могут прибавить несколько сантиметров в талии.

Еще одной причиной стремительного набора веса может стать изобилие ягод и фруктов в рационе, потому что много ягод = много сахара.

Также привести к лишнему весу может регулярное употребление шашлыков и других жирных продуктов, которые люди часто готовят в летний сезон, отдыхая на природе с друзьями.

Кроме того, по словам Натальи Зубаревой, многие люди могут набрать вес из-за бессонницы и позднего засыпания, потому что организм их может подталкивать к открытию холодильника в ночное время.

«Курсор» писал ранее, что ученые сообщили о новом способе, который поможет избавиться от лишних килограмм без диет и изнурительных тренировок в зале.