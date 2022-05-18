Худеть без диет: ученые нашли новый способ сбросить вес

Как показало исследование, калории могут сжигаться во время отдыха. И это не шутка.

Ученые сообщили о новом способе, который поможет избавиться от лишних килограмм без диет и изнурительных тренировок в зале.

Об этом пишет издание Current Biology.

Американские ученые из Медицинской школы Гарварда представили новый способ избавления от лишнего веса, который назвали ленивым способом.

Суть этого метода состоит в том, что человек должен установить себе четкий режим дня, который позволит организму самостоятельно сжигать значительную часть лишних калорий ежедневно по вечерам.

Для исследования ученые пригласили группу добровольцев, которые в течении месяца жили в закрытой лаборатории без окон. На протяжении всего эксперимента добровольцы не получали никаких нагрузок и много отдыхали.

В ходе исследования выяснилось, что для того, чтобы вес оставался в норме, человеку нужно, чтобы его биологические часы совпадали с реальным временем. При таких условиях организм на 10% эффективнее сжигает калории во время вечернего отдыха.

Ученые отметили, что для похудения не обязательно использовать специальные диеты или спортивные тренировки. Достаточно придерживаться режима дня и вовремя ложиться спать, высыпаться и вовремя вставать по утрам.

Если режим дня человека собьется, то биологический вечер будет наступать в неподходящее для сжигания калорий время.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые полезны для здоровья сердца. Диетологи считают, что овес, фисташки, а также сардины содержат идеальный набор полезных веществ, которые положительно скажется на работе сердечно-сосудистой системы человека.