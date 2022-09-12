Врачи рассказали о лучших блюдах для завтрака при болях в желудке

Если вы проснулись с болью в желудке и/или вздутием живота, к счастью, с этим можно бороться с помощью здорового, не вызывающего воспаления завтрака, говорят эксперты.

SheFinds.com обратились к зарегистрированным диетологам, специалистам по питанию и другим приверженцам здорового образа жизни, чтобы они назвали три идеи быстрого, простого, богатого питательными веществами (и вкусного) завтрака.

1. Цельнозерновая овсянка с фруктами

Доктор Ханнес объясняет, что клетчатка, часто содержащаяся в овсянке и других цельнозерновых блюдах, может предотвратить и уменьшить вздутие живота, поддерживая движение желудочно-кишечного тракта.

«Клетчатка привлекает воду в кишечник и делает отходы более мягкими с большим количеством жидкости, тем самым облегчая их прохождение», — сказала доктор.

С учетом сказанного, Ханнес рекомендует есть цельнозерновую овсянку на завтрак, если вы просыпаетесь с вздутием живота, и подчеркивает важность добавления фруктов.

2. Парфе из греческого йогурта

По словам доктора Карр, потребление большего количества белка необходимо для долговременной энергии и предотвращения расстройства желудка. Начав свой выходной день с йогурта и фруктов или орехов, вы не только уменьшите боль в животе, но и получите энергию для занятий спортом и решения других задач.

«Высокое содержание белка в йогурте обеспечивает хорошую основу для первого приема пищи, — говорит она. — Количество фруктов и орехов, добавляемых в это парфе, зависит от вас, поэтому содержание клетчатки зависит от ваших предпочтений».

Карр признает, что иногда вздутие живота рано утром может быть связано со слишком быстрым приемом пищи накануне вечером. «Если вы едите очень быстро, плохо пережевываете пищу или пьете много воды после еды, это может вызвать вздутие живота», — говорит она.

3. Имбирный смузи

По словам доктора Агульник, имбирь — это «средство, стимулирующее моторику» и классическая, надежная «противовоспалительная пища», связанная с борьбой с расстройством желудка. В качестве еще одной быстрой и легкой идеи для завтрака, которая избавит вас от вздутия живота, она рекомендует приготовить смузи с этим ингредиентом.

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