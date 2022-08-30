Магнитные бури в сентябре: названые самые опасные дни

В сентябре ожидается несколько магнитных бурь разной интенсивности. Две из них будут достаточно сильными, еще две — средней интенсивности и две — слабые.

Солнечные (геомагнитные) бури — это выбросы солнечной массы, вспышки на поверхности и другие воздействия, из-за которых энергия от Солнца рассеивается во все стороны, в том числе и в сторону Земли. При столкновении с магнитосферой происходит геомагнитная активность.

В зависимости от активности Солнца определяют индекс магнитных бурь. Более слабые обычно незаметны и эти колебания чувствуют только метеочувствительные люди.

Бури средней и высокой интенсивности могут влиять на самочувствие всех людей на планете. А при высоком индексе буря может также нарушать работу электрических приборов.

Календарь магнитных бурь на сентябрь 2022 года:

3-6 сентября — сильная магнитная буря;

10 сентября — незначительные колебания;

13-15 сентября — умеренные магнитные колебания;

16-17 сентября — незначительные колебания;

22-25 сентября — магнитная буря средней интенсивности;

26 сентября — мощная магнитная буря.

Как сообщал Курсор, коронавирус и другие инфекции поражают сердечную мышцу и провоцируют развитие воспалительных процессов в сосудах, повышая риск развития различных заболеваний. В связи с этим кардиолог рекомендует вакцинироваться и от гриппа, и от COVID-19.

Еще одним фактором, который негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, является лишний вес. Для мужчин не желательно иметь талию объемом более 102 сантиметра, а для женщины — более 88 сантиметров. Поэтому нужно следить за своим питанием и не допускать переедания, которое перерастает в ожирение.

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