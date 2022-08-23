Кардиолог перечислил правила, помогающие сохранить здоровье сердца

С возрастом нужно следить за здоровьем сердечно-сосудистой системы, потому что на нее влияют многие факторы, в частности инфекционные заболевания и лишний вес. Кардиолог Сергей Борцов назвал правила, которые помогут сохранить сердце здоровым.

Об этом сообщает издание Storinka.

Специалисты отметил, что коронавирус и другие инфекции поражают сердечную мышцу и провоцируют развитие воспалительных процессов в сосудах, повышая риск развития различных заболеваний. В связи с этим кардиолог рекомендует вакцинироваться и от гриппа, и от COVID-19.

Еще одним фактором, который негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, является лишний вес. Для мужчин не желательно иметь талию объемом более 102 сантиметра, а для женщины — более 88 сантиметров. Поэтому нужно следить за своим питанием и не допускать переедания, которое перерастает в ожирение.

Также кардиолог настоятельно рекомендует отказаться от употребления алкогольных напитков и продуктов, в составе которых много соли. Еще желательно отказаться от курения, в том числе и электронных сигарет. Вместо этого увеличьте физическую активность, например, занимайтесь пешими прогулками, бегом или ездой на велосипеде.

«Курсор» писал ранее, что ученые из Техасского технологического университета в ходе исследования выяснили, употребление какого масла помогает укрепить сердце и сосуды.