Медик предупредила, к чему может привести хроническая усталость

Доктор Татьяна Лакуста рассказала о том, почему так важно отдыхать от работы, чтобы эта усталость не переросла в хроническую.

Хроническая усталость грозит многими неприятными последствиями. Доктор Татьяна Лакуста отметила, что хроническая усталость — это состояние, в котором живут большинство людей: привычное игнорирование подсказок своего тела.

Об єтом пишет rbc.ua.

К чему приводит хроническая усталость?

— Постепенно начинается общее истощение, исчезает тонкая чувствительность к изменениям настроения, человек все чаще мрачный, обеспокоенный или в суетливом состоянии. К этому добавляется игнорирование истинных желаний — все меньше сна, все меньше «хочу», чем «надо», все больше вкусной еды — как компенсации эмоций. Все чаще появляется алкоголь, чтобы не сойти с ума.

— Тело, как может, компенсирует тревогу, «заработанность», запущенность… Но когда терпение организма «лопается», начинаются проблемы со здоровьем. Одна из возникающих проблем — соматоформное расстройство. Его симптомами являются: онемение, покалывание в теле, хронические головные боли, тошнота, ком в горле, боли в животе, газы, частое сердцебиение, боли в сердце, ощущение нехватки воздуха.

Как избежать хронического переутомления?

— жить не только через «надо», а позволять «хочу»,

— изучать себя: какая еда — любимая; какие фильмы эмоционально наполняют; что для вас удовольствие вообще?,

— если вы знаете, что для вас хорошо, позвольте этому случаться! Если вы знаете, что для вас приятно, и преподнесете это своему окружению как необходимое, наравне со сном и качественной едой, то не будет ни чувства вины, ни укоров.

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