Медики дали пять советов, которые помогут быстро заснуть

Существует множество людей, которые сталкиваются с трудностями при засыпании. Медики рекомендуют несколько полезных советов, которые помогут быстрее заснуть.

Об этом пишет «UAportal«.

Первый совет заключается в установлении регулярного графика сна. Ложитесь спать в одно и то же время каждую ночь и просыпайтесь в одно и то же время каждое утро, даже в выходные дни. Это поможет вашему организму наладить свой ритм, что поможет засыпать быстрее.

Второй совет — избегать кофеина вечером, так как он может нарушить естественный цикл сна. Рекомендуется не употреблять кофеин за 4-6 часов до сна.

Третий совет — регулярно заниматься физическими упражнениями, так как физическая активность помогает регулировать гормоны. Один из таких гормонов — мелатонин, который играет важную роль в регуляции внутренних часов и помогает заснуть быстрее.

Четвертый совет — ограничьте время работы с экраном перед сном, отказавшись от использования устройств, таких как телефоны, планшеты или ноутбуки за два часа до сна. Эти устройства излучают «синий свет», который нарушает естественные циркадные ритмы, затрудняя засыпание.

Пятый совет — упражняйте техники релаксации, такие как глубокое дыхание или прогрессивная релаксация мышц. Они помогут снизить уровень стресса, что позволит заснуть быстрее.

Ранее нутрициолог Богдана Волошинович объяснила, как нехватка сна провоцирует увеличение веса. Сон оказывает огромное влияние на самочувствие, внешний вид, здоровье и настроение человека. По ее словам, в среднем человеку необходимо 7-9 часов сна в сутки. В частности, если человек спит меньше нормы, то происходят гормональные изменения, увеличивающие склонность к ожирению.