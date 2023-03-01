Нутрициолог объяснила, как нехватка сна провоцирует увеличение веса

По ее словам, в среднем человеку необходимо 7-9 часов сна в сутки. В частности, если человек спит меньше нормы, то происходят гормональные изменения, увеличивающие склонность к ожирению.

Исследования показывают, что треть взрослых в возрасте от 30 до 64 лет спят даже менее шести часов в ночь. В результате повышается уровень гормона голода — грелин, уменьшается выработка гормона сытости — лептин. Кроме того, мозг получает ложное «ощущение» голода и мы компенсируем эти недосыпавшиеся часы едой, обычно простыми углеводами.

Нутрициолог говорит, что в обработанном ею исследовании участникам разрешали спать по 10 часов в течение двух ночей, а затем сократили их сон до 4 часов еще на две ночи.

Оказалось, что после нехватка сна уровень грелина у них повысился на 28%, лептин снизился на 18%, уровень голода увеличился на 24%, а тяга к пище с высоким содержанием углеводов выросла на 39%.

Есть еще дин важный гормон кортизол — его называют гормон стресса. От природы уровень кортизола в организме достигает своего пика ранним утром в период с 6:00 по 8:00 час и снижается в течение дня. Это и дает человеку чувство бодрости и сильного прилива энергии. Если человек недосыпает, то уровень кортизола снова повышается во второй половине дня. Как и во время стресса, ее тянет на быстрые углеводы. Соответственно, после очередного перекуса уровень инсулина повышается, что заставляет запасать больше жира в организме. Поэтому гормональные изменения, происходящие после плохого ночного сна, не только повышают аппетит и тягу к фастфуду — они также заставляют нас накапливать больше жира, добавила Волошинович.

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