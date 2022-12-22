Медики и их родственники больше остальных не придерживаются рекомендаций по употреблению лекарств

Ученые установили, почему врачи и их семьи сильнее подвержены этому подходу.

Массачусетский технологический институт провел исследование и установил, что врачи и члены их семей реже, чем обычные пациенты, придерживаются инструкций по применению лекарств.

Об этом сообщает NBER.

Эксперты проанализировали данные из Швеции, с 2005 по 2016 год в применении 63 инструкций по отпускаемым по рецепту лекарственным препаратам. Всего исследование касалось почти 6 миллионов человек, к которым применялась как минимум одна из рекомендаций по применению лекарства. Среди них около 150 тысяч – врачи или их близкие родственники.

Они установили, что обычные граждане следуют общим рекомендациям по применению лекарств в 54,4% случаях, а врачи и их родственники имеют показатели меньше на 3,8%. Среди 63 рекомендаций, которые использовали в анализе, медики и их родные реже придерживались стандартов в 41 случае. Врачи и их семьи следовали рекомендациям в 22 случаях.

По мнению ученых, это может быть связано с профессиональным опытом и доступом к информации. Для понимания того, насколько врачи правильно поступают, когда игнорируют общепринятый подход, нужно проводить новые исследования.

Ранее специалисты установили, какой иммунитет эффективнее против коронавируса: после прививки или заболевания. В рамках исследования было проанализировано состояние здоровья только что вакцинированных и людей, которые недавно болели COVID-19.

Оказалось, что за полгода наблюдений полмиллиона представителей второй группы повторно начинали болеть в 2,9% случаях, а первой – 6,7%. То есть, повторно заразиться с большей долей вероятностью можно после вакцинации, а не недавней болезни. Детальнее об этом читайте в нашем материале.

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