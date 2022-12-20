Ученые выяснили, какой иммунитет эффективнее против COVID-19: после вакцинации или болезни

В рамках нового исследования ученые установили, что природный иммунитет в некоторых аспектах эффективнее прививок от коронавируса.

Об этом сообщает American Journal of Public Health.

Эксперты изучили общественные базы данные США. В частности, исследование касалось 267 847 только что вакцинированных и 267 847 людях, которые недавно переболели коронавирусом.

Сперва сравнили по полу, возрасту, этническим и другим особенностям. После этого специалисты отследили, насколько часто обе группы:

болели COVID-19;

нуждались в госпитализации;

умирали по любой причине в течение полугода после болезни или вакцинации.

Повторное инфицирование

Оказалось, что за 6 месяцев наблюдений 500 тысяч среди переболевших, но не вакцинированных, повторно заболели 2,9%. Среди привитых больных было 6,7%. Таким образом, иммунитет переболевшего человеку защищает его от повторного заражения в два раза эффективнее, чем вакцинация препаратами, которые доступны в США.

Госпитализация

Здесь ситуация несколько иная: среди переболевших были госпитализированы 1,9%, а среди вакцинированных – 1,2%. То есть, вакцинированные имеют защиту от госпитализации в 1,5 раза эффективнее, чем переболевшие.

Смертность

Количество умерших среди переболевших составило 0,51%, а среди вакцинированных –0,32%.

Дети

Здесь неожиданно было установлено, что чаще заражаются коронавирусом дети. За полгода 8,1% среди привитых и 5,2% переболевших заразились повторно, что существенно выше, чем в популяции в целом. 0,3% вакцинированных детей и 0,6% переболевших госпитализировали за указанное время.

Известно, что дети крайне редко умирают от COVID-19, в силу чего исследователи не смогли собрать статистически значимую выборку по их смертности.

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