Ученые выяснили, какой иммунитет эффективнее против COVID-19: после вакцинации или болезни

В рамках нового исследования ученые установили, что природный иммунитет в некоторых аспектах эффективнее прививок от коронавируса.
Об этом сообщает American Journal of Public Health.
Эксперты изучили общественные базы данные США. В частности, исследование касалось 267 847 только что вакцинированных и 267 847 людях, которые недавно переболели коронавирусом.
Сперва сравнили по полу, возрасту, этническим и другим особенностям. После этого специалисты отследили, насколько часто обе группы:
- болели COVID-19;
- нуждались в госпитализации;
- умирали по любой причине в течение полугода после болезни или вакцинации.
Повторное инфицирование
Оказалось, что за 6 месяцев наблюдений 500 тысяч среди переболевших, но не вакцинированных, повторно заболели 2,9%. Среди привитых больных было 6,7%. Таким образом, иммунитет переболевшего человеку защищает его от повторного заражения в два раза эффективнее, чем вакцинация препаратами, которые доступны в США.
Госпитализация
Здесь ситуация несколько иная: среди переболевших были госпитализированы 1,9%, а среди вакцинированных – 1,2%. То есть, вакцинированные имеют защиту от госпитализации в 1,5 раза эффективнее, чем переболевшие.
Смертность
Количество умерших среди переболевших составило 0,51%, а среди вакцинированных –0,32%.
Дети
Здесь неожиданно было установлено, что чаще заражаются коронавирусом дети. За полгода 8,1% среди привитых и 5,2% переболевших заразились повторно, что существенно выше, чем в популяции в целом. 0,3% вакцинированных детей и 0,6% переболевших госпитализировали за указанное время.
Известно, что дети крайне редко умирают от COVID-19, в силу чего исследователи не смогли собрать статистически значимую выборку по их смертности.
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