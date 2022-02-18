Медики нашли связь между употреблением витаминов и набором веса

Эксперт советует проверять рекомендуемую суточную норму витаминов и не превышать ее. В противном случае их избыток может привести к ожирению.

Часто люди принимают специальные добавки, чтобы улучшить свое здоровье, однако витамины могут вызывать побочные эффекты.

Об этом заявила Джо Каннингем, директор Клиники здоровья кишечника, основанной Меган Росси.

Ее спросили, могут ли добавки вызывать проблемы, включая увеличение веса, головные боли, тошноту, запор или другие побочные эффекты. «Абсолютно», — ответила медицинский эксперт изданию Express.co.uk.

Она посоветовала быть осторожными с дозами, добавив: «Если вы принимаете микроэлементы, всегда проверяйте рекомендуемую суточную норму (RDA) и не превышайте ее». Она отметила, что высокие дозы минералов и жирорастворимых витаминов могут накапливаться в организме, и это приводит к токсичности.

В 2014 году исследование Даляньского университета в Китае под названием «Избыточное потребление витаминов: непризнанный фактор риска ожирения» доказало, что избыток витаминов «может вызвать ожирение несколькими способами, включая увеличение синтеза жира, вызывая резистентность к инсулину, нарушая метаболизм и вызывая эпигенетические изменения».

Исследование показало, что избыток витаминов группы В у крыс может вызывать увеличение веса у лабораторных грызунов.

«Вероятно, избыток витаминов, а особенно витаминов группы В, может привести к развитию ожирения. Смеси, богатые витаминами, и обогащение пищевых продуктов ими могут в значительной степени послужить причиной увеличения распространенности ожирения за последние несколько десятилетий», — говорится в исследовании.

Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса.

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