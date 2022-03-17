Медики назвали чай, вызывающий онкологию

50 грамм чая эквивалентны выкуриванию 100 сигарет. Результаты исследования дали ученым основания полагать, что этот напиток может быть причиной каждого пятого случая рака в Южной Америке.

Было установлено, что чай, который рекламируется как средство для повышения уровня энергии, увеличивает риск развития различных видов рака.

Ученые доказали, что различные травяные чаи укрепляют иммунную систему, уменьшают воспаление и даже предотвращают рак и сердечные заболевания. Но считается, что определенный тип чая в три раза увеличивает риск заболеть раком, и его следует избегать.

Йерба мате, также известный как мате, представляет собой травяной чай родом из Южной Америки. Он подается горячим или холодным и считается полезным для здоровья. Он особенно ценится за высокое содержание антиоксидантов и стимулирующий эффект.

На самом деле, некоторые говорят, что он содержит на 90% больше антиоксидантов, чем зеленый чай. Его кофеиновый состав может улучшить умственную концентрацию, бдительность и повысить уровень энергии. Как и большинство чаев, мате укрепляет иммунную систему, предотвращает некоторые виды рака и сердечных заболеваний, а также защищает организм от распространенных инфекций.

Несмотря на его многочисленные преимущества, исследования связывают мате с некоторыми видами рака. По данным Мемориального онкологического центра Слоан-Кеттеринг, «высокие дозы и длительное употребление чая мате связаны с повышенным риском рака предстательной железы, мочевого пузыря, полости рта, пищевода, легких, головы и шеи».

Чай содержит полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), которые также содержатся в жареном мясе и табачном дыме.

Исследование, проведенное на 1000 взрослых уругвайцев, показало, что у тех, кто много пьет чай, вероятность развития рака легких в 60 раз выше, чем у тех, кто не пьет его так часто.

Исследование, опубликованное в журнале Cancer Epidemiology Biomarker and Prevention, предполагает, что напиток также может увеличить риск развития рака дыхательных путей или пищеварительного тракта.

Результаты этого исследования дали ученым основания полагать, что популярный чай может быть причиной каждого пятого случая рака в Южной Америке.

Чай мате также имеет некоторые неприятные побочные эффекты, такие как расстройство желудка, головная боль, беспокойство, звон в ушах, тошнота и рвота.

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