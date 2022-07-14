Медики назвали эффективные продукты для борьбы с артритом

Правильно подобранная диета может помочь при многих воспалительных заболеваниях, артрите, в том числе, уверяют медики.

Ученые провели множество исследований в области лечения артрита. Можно с уверенностью утверждать, если правильно составить рацион, то через пару месяцев человек забудет о болях в суставах и значительно улучшит их работу.

Об этом пишет planetanovosti.

Специалисты рекомендуют отказаться от трансжиров и увеличить количество свежих овощей и фруктов. Также эксперты составили список продуктов, которые помогают снизить воспаление суставов:

семена – тыква, подсолнечник, чиа, киноа, тмин, кунжут снижают уровень холестерина и эффективны при некоторых типах артрита;

орехи (грецкие, фундук, арахис, макадамиа и другие) богаты на поли- и моно-насыщенные жиры;

жирная рыба — богата кислотами DHA и ЕРА, а также омега-3 снижают воспалительные процессы;

кальций необходим для крепости костей, а витамин D3 для его усвоения организмом. Поэтому обязательными являются кисломолочные продукты и солнечные ванны.

Ранее Курсор писал, что назван самый полезный для сердца витамин. Ученые из Дании выяснили, что люди, которые много едят овощи и фрукты и, следовательно, получают из них витамин C, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.