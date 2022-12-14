Медики назвали лучшие продукты для здоровья кишечника: нужно есть как можно чаще

Некоторые специи и орехи помогут «заселить» желудок полезными бактериями и улучшить его здоровье, а вместе с ним — ваш внешний вид и самочувствие.

Эксперты говорят, что если добавить в рацион правильные приправы, то уже через 4 – 6 недель вы почувствуете невероятные изменения не только в работе кишечника, но и во всем организме.

Об этом пишет ScienceDirect.

Недавно ученые развенчали все сомнения в пользе арахиса. В эксперименте приняло участие 50 человек. Они каждый день употребляли 28 граммов арахиса и уже через 6 недель показали удивительные результаты. На этом ученые не остановились и провели исследования по изучению влияния специй и сухих трав на организм. Во время второго эксперимента люди, которых разделили на 3 группы, добавляли в каждый прием пищи специи: первая 0,5 грамм в сутки, вторая 3,3 грамм в сутки и третья 6,6 грамм в сутки.

Специи оказали еще более благотворное влияние на работу кишечника, чем арахис. Уже через 4 недели у участников 2 и 3 подгрупп увеличилось количество руминококков. Это палочки живут в кишечнике и являются частью микробиома.

Ученые говорят, если совместить потребление арахиса и регулярное использование специй, можно быстро наладить работу желудка. Так в кишечнике появится новое разнообразие полезных жителей, которые помогают не только при пищеварении. Руминококки увеличивают количество бактерий, производящих бутират — жирную кислоту с короткой цепью, которая в больших количествах может помочь контролировать аппетит, сохранять энергетический баланс и снизить уровень глюкозы в крови, объяснила одна из исследовательниц, доктор Лона Сандон.

Ранее Курсор писал, что назван необычный признак когнитивных нарушений у пожилых людей. Авторы новой работы отметили, что впервые в таком эксперименте задействовали реальные деньги, когда человек должен оценивать свои настоящие риски.