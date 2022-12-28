Медики назвали начальные признаки повышенного сахара в крови, которые большинство игнорирует

Если сахар в крови повышен, то это либо уже имеющийся диабет, либо его зарождение, но в любом случае переизбыток глюкозы в крови — это всегда опасно. И потому очень важно как можно скорее заметить проблему.

Чаще всего диабет развивается постепенно, но большинство его ранних симптомов люди просто не замечают.

Об этом пишет dramedical.

По словам медиков, всегда важно обращать внимание на любые изменения самочувствия. Например, вы постоянно голодны или наоборот. Ранним признаком может быть быстрый набор веса при том, что вы не меняли свой привычный рацион или даже наоборот, пробовали сидеть на диете, чтобы похудеть. Постоянные проблемы с желудком также могут сигналить о развитии болезни.

Медики говорят, что описанные выше ситуации — это верный признак того, что вы страдаете от высокого уровня сахара в крови. К счастью, это не всегда говорит о наличие сахарного диабета. Скачки уровня сахара могут быть даже у самых здоровых людей — например, из-за какого-то продукта, большого количества выпитых сладких напитков, употребления лекарств. Но, если уровень сахара остается высоким в течение длительного периода времени, это приведет к появлению серьезных проблем со здоровьем.

Чаще всего, причинами, приводящими к повышенному сахару в крови, являются стресс, недостаток движения и сидячий образ жизни, неправильное питание и прием некоторых лекарственных препаратов. Потому, если эти факторы присутствуют в вашей жизни, важно быть втройне осторожным и не игнорировать симптомы, говорят медики.

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